"Элегантно": улетевшая в Грузию Рената Литвинова покрасовалась в стильном образе

Популярная актриса и режиссер Рената Литвинова улетела в Грузию - дива опубликовала фотографии, снятые в Тбилиси. Поклонники обсудили снимки в Сети, передает NUR.KZ.

Литвинова выбрала привычный для себя образ "тотал блэк" и прогулялась по атмосферным улицам столицы Грузии. На актрисе было черное платье, в тон которому она подобрала солнцезащитные очки и туфли на высоком каблуке.

"Сегодня в Тбилиси", - подписала публикацию Литвинова.

Поклонники, в особенности грузинские, выразили свое восхищение артисткой.

"Рената и Тбилиси - любовь", "Как можно быть настолько шикарной женщиной? Неземная!", "Фееричного концерта", "Вы прекрасны", "Какие впечатления о Грузии, Рената?", "Богиня", "Моя королева", "Шикарно выглядите", "Элегантно", "С каждым годом, с каждым фото люблю все сильнее", - написали они в комментариях под публикацией.