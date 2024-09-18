"Элегантно": улетевшая в Грузию Рената Литвинова покрасовалась в стильном образе
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Популярная актриса и режиссер Рената Литвинова улетела в Грузию - дива опубликовала фотографии, снятые в Тбилиси. Поклонники обсудили снимки в Сети, передает NUR.KZ.
Литвинова выбрала привычный для себя образ "тотал блэк" и прогулялась по атмосферным улицам столицы Грузии. На актрисе было черное платье, в тон которому она подобрала солнцезащитные очки и туфли на высоком каблуке.
"Сегодня в Тбилиси", - подписала публикацию Литвинова.
Поклонники, в особенности грузинские, выразили свое восхищение артисткой.
"Рената и Тбилиси - любовь", "Как можно быть настолько шикарной женщиной? Неземная!", "Фееричного концерта", "Вы прекрасны", "Какие впечатления о Грузии, Рената?", "Богиня", "Моя королева", "Шикарно выглядите", "Элегантно", "С каждым годом, с каждым фото люблю все сильнее", - написали они в комментариях под публикацией.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2162764-elegantno-uletevshaya-v-gruziyu-renata-litvinova-pokrasovalas-v-stilnom-obraze/