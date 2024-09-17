"Почти не изменились": Жахан Утаргалиев, его мама и брат повторили архивное фото

Казахстанский актер и продюсер Жахан Утаргалиев вместе с мамой и братом повторил архивное фото из детства, что очень растрогало пользователей соцсети, передает NUR.KZ.

На коротком видео Жахан и его младший брат усаживаются возле мамы, когда они устремляют взор в камеру, кадр сменяется архивным.

На старом снимке запечатлены те же участники действия, но только много лет назад. Жахан тогда был еще маленьким мальчиком, а его брат - малышом, ну а мама - молодой женщиной.

Подписчики отметили, что Жахан очень похож на маму.

"Почти не изменились", "Ваш взгляд похож на мамин", "Мама все таже красавица", "Жахан - мамина копия", "Мамы все раньше химию делали", - пишут комментарии в соцсети.