"Даст фору молодым моделям": Роза Рымбаева в необычном образе сразила Казнет

Казахстанская певица Роза Рымбаева примерила необычный образ для новой фотосессии, чем изрядно удивила своих поклонников – они одарили ее комплиментами, передает NUR.KZ.

Яркие футуристичные аксессуары и украшения, платья и костюмы необычных форм - 66-летняя Роза Рымбаева предстала перед фанатами в образах, в которых ее можно лицезреть далеко не каждый день.

Необычную фотосессию стилизовали для обложки глянцевого издания - в описании к снимкам Рымбаеву назвали "неотразимой на сцене" и "главной иконой казахстанской эстрады".

"Дива", "Роза Куанышевна даст фору молодым моделям", "Шикарно выглядит для своего возраста", "Неотразимая! Супер", "Наша гордость", "Как всегда, стильно и лаконично", "Икона стиля", - написали восхищенные фанаты в комментариях.

Недавно Казнет рассмешило архивное видео с концерта Али Окапова - героями ролика также стали Роза Рымбаева, Нагима Ескалиева и Диас Аблаев.