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"Даст фору молодым моделям": Роза Рымбаева в необычном образе сразила Казнет

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Роза Рымбаева
Роза Рымбаева. Фото: instagram.com/rozarymbaeva

Казахстанская певица Роза Рымбаева примерила необычный образ для новой фотосессии, чем изрядно удивила своих поклонников – они одарили ее комплиментами, передает NUR.KZ.

Яркие футуристичные аксессуары и украшения, платья и костюмы необычных форм - 66-летняя Роза Рымбаева предстала перед фанатами в образах, в которых ее можно лицезреть далеко не каждый день.

Необычную фотосессию стилизовали для обложки глянцевого издания - в описании к снимкам Рымбаеву назвали "неотразимой на сцене" и "главной иконой казахстанской эстрады".

"Дива", "Роза Куанышевна даст фору молодым моделям", "Шикарно выглядит для своего возраста", "Неотразимая! Супер", "Наша гордость", "Как всегда, стильно и лаконично", "Икона стиля", - написали восхищенные фанаты в комментариях.

Недавно Казнет рассмешило архивное видео с концерта Али Окапова - героями ролика также стали Роза Рымбаева, Нагима Ескалиева и Диас Аблаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2161722-dast-foru-molodym-modelyam-roza-rymbaeva-v-neobychnom-obraze-srazila-kaznet/

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