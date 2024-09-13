"Вы свели меня с ума": Екатерина Волкова в образе страстной Кармен очаровала фолловеров

50-летняя российская актриса Екатерина Волкова, звезда сериала "Скорая помощь", запечатлелась в ярком образе и собрала лестные отзывы поклонников, передает NUR.KZ.

Красное платье с открытой спиной и спущенными плечами, чокер на шее, красная роза в руках, томный взгляд и легкая улыбка - Екатерина Волкова решила разбавить осенние дни ярким образом. Публикацию актриса дополнила стихотворением Александра Блока.

Фанаты оценили ее старания и написали свои комментарии. Они отметили, что в образе Кармен Екатерина выглядит превосходно.

"Вы просто богиня", "Восхитительная", "Невероятная", "Вау, какая красотка", "Шикарная, невероятно ослепительная", "Очень красиво и женственно", "Вы свели меня с ума", "Обворожительная", - не поскупились на комплименты в адрес актрисы ее преданные фолловеры.