Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Снова начала с нуля": Нюша покрасовалась в мини-платье после развода

Опубликовано:

Нюша
Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Популярная певица Нюша порадовала поклонников свежими фотографиями - исполнительница хита "Выбирать чудо" предстала в маленьком розовом платье, передает NUR.KZ.

Пост появился в Instagram-аккаунте звезды - Нюша попозировала в мини-платье розового цвета с разводами на груди. Ее ноги украсили босоножки в тон на высокой платформе, а волосы были распущены и уложены.

Под публикацией артистка оставила загадочное послание.

"Я будто снова начала с нуля, и у всего теперь другая глубина", - подписала снимки Нюша.

"Красотка", "Бомбезная! Одно удовольствие на тебя смотреть", "Красотка какая, куколка наша", "Удивительная женщина, которая умеет носить абсолютно разные образы так, что они ей все идут", "Вне времени, вне возраста", - написали восхищенные фанаты в комментариях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2161138-snova-nachala-s-nulya-nyusha-pokrasovalas-v-mini-plate-posle-razvoda/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie