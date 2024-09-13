"Снова начала с нуля": Нюша покрасовалась в мини-платье после развода

Популярная певица Нюша порадовала поклонников свежими фотографиями - исполнительница хита "Выбирать чудо" предстала в маленьком розовом платье, передает NUR.KZ.

Пост появился в Instagram-аккаунте звезды - Нюша попозировала в мини-платье розового цвета с разводами на груди. Ее ноги украсили босоножки в тон на высокой платформе, а волосы были распущены и уложены.

Под публикацией артистка оставила загадочное послание.

"Я будто снова начала с нуля, и у всего теперь другая глубина", - подписала снимки Нюша.

"Красотка", "Бомбезная! Одно удовольствие на тебя смотреть", "Красотка какая, куколка наша", "Удивительная женщина, которая умеет носить абсолютно разные образы так, что они ей все идут", "Вне времени, вне возраста", - написали восхищенные фанаты в комментариях.