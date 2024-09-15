"Люблю тебя больше всего на свете": Венсан Кассель поздравил дочь с 20-летием и показал ее детское фото

Дочери Венсана Касселя и Моники Беллуччи исполнилось 20 лет - отец Девы тепло поздравил ее с днем рождения и показал архивное фото, передает NUR.KZ.

Актер опубликовал в своем профиле в Instagram детскую фотографию своей дочери.

"20 лет назад ты превратила меня в счастливого и гордого отца. Я люблю тебя больше всего на свете", - написал Кассель.

На опубликованном фото актер держит на руках маленькую Деву.

На втором фото отец и повзрослевшая дочь снова вместе.

Подписчики французского актера поздравили Деву с юбилеем в комментариях под фото.

"Такая же красивая, как ее родители", "Наши дети меняют нашу жизнь. Долгих им лет жизни", "Прекрасная юная леди", - писали поклонники.

Отметим, по информации Vogue, Дева Кассель родилась в сентябре 2004 года. Она является старшей дочерью Моники Беллуччи и Венсана Касселя.

У пары в 2010 году родилась еще одна дочь - Леони, а у Венсана Касселя есть еще одна дочь, рожденная в браке с Тиной Кунаки.

Дева пошла по стопам матери - в 2019 году подписала свой первый модельный контракт. Девочка стала амбассадором парфюмерной линейки Dolce & Gabbana.

Сейчас Дева с успехом покоряет модельный бизнес.