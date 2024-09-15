"Люблю тебя больше всего на свете": Венсан Кассель поздравил дочь с 20-летием и показал ее детское фото
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Дочери Венсана Касселя и Моники Беллуччи исполнилось 20 лет - отец Девы тепло поздравил ее с днем рождения и показал архивное фото, передает NUR.KZ.
Актер опубликовал в своем профиле в Instagram детскую фотографию своей дочери.
"20 лет назад ты превратила меня в счастливого и гордого отца. Я люблю тебя больше всего на свете", - написал Кассель.
На опубликованном фото актер держит на руках маленькую Деву.
На втором фото отец и повзрослевшая дочь снова вместе.
Подписчики французского актера поздравили Деву с юбилеем в комментариях под фото.
"Такая же красивая, как ее родители", "Наши дети меняют нашу жизнь. Долгих им лет жизни", "Прекрасная юная леди", - писали поклонники.
Отметим, по информации Vogue, Дева Кассель родилась в сентябре 2004 года. Она является старшей дочерью Моники Беллуччи и Венсана Касселя.
У пары в 2010 году родилась еще одна дочь - Леони, а у Венсана Касселя есть еще одна дочь, рожденная в браке с Тиной Кунаки.
Дева пошла по стопам матери - в 2019 году подписала свой первый модельный контракт. Девочка стала амбассадором парфюмерной линейки Dolce & Gabbana.
Сейчас Дева с успехом покоряет модельный бизнес.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2160897-lyublyu-tebya-bolshe-vsego-na-svete-vensan-kassel-pozdravil-doch-s-20-letiem-i-pokazal-ee-detskoe-foto/