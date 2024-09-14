Дочь Уилла Смита снялась топлес для обложки журнала

Дочь актера Уилла Смита Уиллоу Смит снялась топлес для осеннего номера британского журнала Dazed. Фотографии опубликованы в Instagram-аккаунте журнала, передает NUR.KZ.

23-летняя актриса и певица на одном из кадров предстала топлес, прикрывая голую грудь рукой. При этом она отказалась от нижнего белья и надела вместо юбки шерстяной топ.

Также знаменитость примерила кожаное платье золотистого оттенка, которое имитировало обнаженное тело.

Пользователи не скупились на комплименты.

"Великолепно", "Моя любовь Уиллоу, она самая красивая и талантливая женщина в мире", "Неземная", "Это безумие", "Я люблю ее. Честно говоря, она может и получила небольшой толчок от родителей, но она делает свое дело и прокладывает свой путь. И в музыке у нее явные успехи", - отмечают фолловеры.

По информации IMDb, Уиллоу Смит родилась 31 октября 2000 года в Лос-Анджелесе в семье Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит.

Она является музыкантом, актрисой и самым молодым артистом, подписавшим контракт с рекорд-лейблом Джей-Зи Roc Nation. Уиллоу вместе с отцом снималась в фильме "Я - легенда".