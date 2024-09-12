"Детей постеснялась бы": смелый образ дважды мамы Юли Ковальчук обсудили в Сети

Экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук показалась в смелом образе и вызвала обсуждение среди подписчиков - одни ее похвалили, другие принялись стыдить, передает NUR.KZ.

"Черно-белое - моя любовь, особенно в объективе Дмитрия Исхакова", - написала певица.

На фото Юлия в смелом образе - фанаты оценили это, однако моралисты посчитали его слишком откровенным, а некоторые и вовсе решили, что артистка применила фотошоп.

"Как же муж позволил, он вроде всегда топил за личное, сокровенное, непубличное", "Вот и для чего такие фотки выкладывать будучи мамой двоих детей?", "С ума все посходили!", "Странно, такой муж позволил эти фото", "Зачем ноги фотошопить?", "Детей постеснялась бы", "Откуда такие длинные ноги, если рост маленький?!", "Как прекрасно видеть красивую женщину, принимающую свою сексуальность, которая кайфует от себя", "Шикарная", - написали в Сети.