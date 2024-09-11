Селена Гомес снялась в откровенных образах для обложки глянца

Американская певица, актриса и бизнесвумен Селена Гомес опубликовала снимки с новой фотосессии для обложки популярного журнала в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Так, на одном из фото 32-летняя артистка запечатлелась на кухонном столе. Она позировала перед камерой в облегающем прозрачном комбинезоне, оформленном кружевами. При этом под изделием было черное боди с глубоким декольте.

Кроме того, Гомес примерила корсет, который частично обнажил ее грудь, и кожаную мини-юбку. Также звезда снялась для обложки издания в черной байкерской куртке, приспустив ее с плеч.

"Бесконечно благодарна", - подписала публикацию Селена.

"У меня перехватило дыхание", "Уау, привет, королева", "Невероятно прекрасна - изнутри и снаружи", "Теперь это одна из моих любимых фотосессий", - написали очарованные фанаты.