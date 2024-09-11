Блогер-миллионник Лерчек устроила фотосессию в террариуме со змеями

Российский блогер-миллионник Валерия Чекалина, известная как Лерчек, показала в соцсети эффектные фотографии, на которых попозировала в террариуме со змеями, передает NUR.KZ.

Лерчек показала фото и обратилась к хейтерам. Она отметила, что желает им добра.

"Девочка-змея. Лучше со мной дружить! Знаю, знаю. Лера, очень много таких фотографий, ты же мать, еще и разведенная… знаете что, я вас тоже люблю.

Желаю всем вам только всего самого доброго, искренне от сердца, чтобы вы получили удовольствие от жизни и от себя прежде всего, целую всех крепко!" - написала блогер.

"Пока смотрела, аж волосы на теле зашевелились, как будто по мне прямо сейчас змеи ползают", "Это прям кадры для хорошего глянца! Типа Vogue!", "А я считаю, что такой пресс грех не показать. После рождения троих деток", "Красивая змея, у меня есть инфракрасная лампа и террариум хороший. Могу пригреть", - высказались в Сети.