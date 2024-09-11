Блогер-миллионник Лерчек устроила фотосессию в террариуме со змеями
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Российский блогер-миллионник Валерия Чекалина, известная как Лерчек, показала в соцсети эффектные фотографии, на которых попозировала в террариуме со змеями, передает NUR.KZ.
Лерчек показала фото и обратилась к хейтерам. Она отметила, что желает им добра.
"Девочка-змея. Лучше со мной дружить! Знаю, знаю. Лера, очень много таких фотографий, ты же мать, еще и разведенная… знаете что, я вас тоже люблю.
Желаю всем вам только всего самого доброго, искренне от сердца, чтобы вы получили удовольствие от жизни и от себя прежде всего, целую всех крепко!" - написала блогер.
"Пока смотрела, аж волосы на теле зашевелились, как будто по мне прямо сейчас змеи ползают", "Это прям кадры для хорошего глянца! Типа Vogue!", "А я считаю, что такой пресс грех не показать. После рождения троих деток", "Красивая змея, у меня есть инфракрасная лампа и террариум хороший. Могу пригреть", - высказались в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2160171-bloger-millionnik-lerchek-ustroila-fotosessiyu-v-terrariume-so-zmeyami/