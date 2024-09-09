"Оденься уже": Лобода запечатлелась топлес и вызвала бурю обсуждений в Сети
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Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода опубликовала свежие фотографии в Instagram-аккаунте – на снимках она предстала топлес, что вызвало массу обсуждений, передает NUR.KZ.
Исполнительница хитов "Случайная" и "Superstar" провела новую фотосессию – из одежды на ней были лишь блестящие брюки, а шею и руки украшали массивные украшения. Грудь Светлана прикрыла рукой.
В описании к публикации Лобода призналась в любви Соединенным Штатам Америки – она добавила эмодзи в форме сердечка и флаг страны.
Отклики к провокационному фотосету были самые разные.
"Ну какая роскошь", "Что за пропаганда для молодежи?", "Светлана Сергеевна, ну шикарно же! Красотка", "Роскошная фотосессия", "Невероятная атмосфера и стиль", "Докатилась", "Где моя любимая Лобода, яркая и ни грамма не пошлая?", "Оденься уже", "Потрясающая", - гласят комментарии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2159256-odensya-uzhe-loboda-zapechatlelas-toples-i-vyzvala-buryu-obsuzhdeniy-v-seti/