"Оденься уже": Лобода запечатлелась топлес и вызвала бурю обсуждений в Сети

Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода опубликовала свежие фотографии в Instagram-аккаунте – на снимках она предстала топлес, что вызвало массу обсуждений, передает NUR.KZ.

Исполнительница хитов "Случайная" и "Superstar" провела новую фотосессию – из одежды на ней были лишь блестящие брюки, а шею и руки украшали массивные украшения. Грудь Светлана прикрыла рукой.

В описании к публикации Лобода призналась в любви Соединенным Штатам Америки – она добавила эмодзи в форме сердечка и флаг страны.

Отклики к провокационному фотосету были самые разные.

"Ну какая роскошь", "Что за пропаганда для молодежи?", "Светлана Сергеевна, ну шикарно же! Красотка", "Роскошная фотосессия", "Невероятная атмосфера и стиль", "Докатилась", "Где моя любимая Лобода, яркая и ни грамма не пошлая?", "Оденься уже", "Потрясающая", - гласят комментарии.