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"Ярко, сочно, игриво": жена Петросяна показала, какие наряды "выгуляла" в Сочи

Опубликовано:

Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Супруга 78-летнего российского юмориста Евгения Петросяна поделилась в соцсети фото из отпуска в Сочи. Татьяна Брухунова собрала комплименты фанатов, передает NUR.KZ.

"Завершающая отпускная неделя в луках", - написала Татьяна.

"Все наряды идеальные и сидят безупречно. Все образы нравятся", "Татьяна, у вас очаровательная, фирменная улыбка!", "Ой, краса. Вот так надо, девки, сиять", "Выглядит женственно, достойно, со вкусом", "Ярко, сочно, прелестно и игриво! Вам все идет, все наряды гармонируют с вашим состоянием души", "Само очарование", - похвалили ее подписчики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2159182-yarko-sochno-igrivo-zhena-petrosyana-pokazala-kakie-naryady-vygulyala-v-sochi/

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