Бейонсе в коротком платье отпраздновала 43-й день рождения в компании мужа

Американской певице Бейонсе исполнилось 43 - она отметила событие на берегу океана в компании супруга, рэпера Jay-Z. Отличную форму поп-дивы похвалили ее фанаты, передает NUR.KZ.

Фотографии с празднования появились в Instagram-аккаунте артистки - она попозировала в коротком платье с косынкой на голове, темными солнезащитными очками и шариками. На некоторых снимках можно было увидеть ее знаменитого супруга - рэпера Jay-Z.

"Я так благодарна за еще один год. Спасибо за поздравления с днем рождения", - обратилась к поклонникам Бейонсе.

Поклонники поспешили поздравить любимую певицу - они также расхвалили ее внешний вид.

"Мы любим тебя, леди", "43! Люблю тебя, Бейонсе", "Наряд нереальный! Выглядишь прекрасно, королева", "Сезон Дев", "Долгих лет жизни нашей королеве", - написали они в комментариях.