"Черная пантера" Наоми Кэмпбелл вышла в свет в прозрачном платье без белья

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл появилась на вечеринке журнала Harper's Bazaar в Нью-Йорке в полупрозрачном платье без белья, передает NUR.KZ.

Снимком с мероприятия модель поделилась на своей странице в Instagram.

54-летняя модель выбрала для мероприятия черное платье, состоящее из прозрачного верха с воротником-хомутом и атласной юбки с прозрачной вставкой. При этом знаменитость решила отказаться от бюстгальтера, демонстрируя грудь.

Свой образ "черная пантера" дополнила остроносыми туфлями на каблуках. Кроме того, Наоми Кэмпбелл сделали укладку с многочисленными мелкими кудрями и макияж в стиле смоки айс.

По информации на сайте IMDb, Наоми Кэмпбелл родилась 22 мая 1970 года в Лондоне, Англия, Великобритания. Она – супермодель и первая чернокожая женщина-модель на обложке французского Vogue, британского Vogue и журнала Time.

Дочь ямайской танцовщицы Валери Кэмпбелл. Отца Наоми не знала, однако, по словам ее матери, помимо других кровей у него были китайские корни.

Кроме карьеры модели Наоми появилась в нескольких фильмах в качестве актрисы, а также пробовала продюсировать проекты.