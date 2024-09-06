"Барби и Кен": Жания Джуринская и Данияр Хизметов восхитили совместными фото
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Звездная пара Данияр Хизметов и Жания Джуринская устроили романтическую фотосессию. Новые снимки с мужем актриса выложила в соцсети и призналась ему в любви, передает NUR.KZ.
"Мы с тобой команда, любовь!" - гласит подпись к снимкам. На них Жания запечатлена в розовом мини-платье, а Данияр - в черной рубашке и черных штанах.
Супруги влюбленно смотрят друг на друга и держатся за руки. Фанаты тут же оценили снимки и пожелали паре счастья.
"Вы такие гармоничные, и в жизни вы намного меньше и милее, чем в Инсте", "Смотреть одно наслаждение", "Такое неподдельное восхищение в его глазах, желаю вам, чтобы так было всегда", "Барби и Кен, красавцы просто", "Кто скажет, что она мать двоих детей", - пишут комментарии в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2158003-barbi-i-ken-zhaniya-dzhurinskaya-i-daniyar-hizmetov-voshitili-sovmestnymi-foto/