Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Барби и Кен": Жания Джуринская и Данияр Хизметов восхитили совместными фото

Опубликовано:

Данияр Хизметов и Жания Джуринская
Данияр Хизметов и Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Звездная пара Данияр Хизметов и Жания Джуринская устроили романтическую фотосессию. Новые снимки с мужем актриса выложила в соцсети и призналась ему в любви, передает NUR.KZ.

"Мы с тобой команда, любовь!" - гласит подпись к снимкам. На них Жания запечатлена в розовом мини-платье, а Данияр - в черной рубашке и черных штанах.

Супруги влюбленно смотрят друг на друга и держатся за руки. Фанаты тут же оценили снимки и пожелали паре счастья.

"Вы такие гармоничные, и в жизни вы намного меньше и милее, чем в Инсте", "Смотреть одно наслаждение", "Такое неподдельное восхищение в его глазах, желаю вам, чтобы так было всегда", "Барби и Кен, красавцы просто", "Кто скажет, что она мать двоих детей", - пишут комментарии в Сети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2158003-barbi-i-ken-zhaniya-dzhurinskaya-i-daniyar-hizmetov-voshitili-sovmestnymi-foto/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie