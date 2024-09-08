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Рога и декольте: Леди Гага вызвала ажиотаж на красной дорожке в Венеции

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Леди Гага
Леди Гага. Фото: Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via Getty Images

Наряд Леди Гаги на Венецианском кинофестивале вызвал ажиотаж - на красной дорожке знаменитость появилась в необычном образе, передает NUR.KZ.

Кадры с мероприятия Гага выложила в своем профиле в Instagram.

На днях она посетила премьеру фильма "Джокер: Безумие для двоих", где сыграла главную роль. Появление актрисы вызвало ажиотаж.

Для выхода в свет Гага выбрала черное бархатное платье, оформленное пышной юбкой и глубоким декольте. Она дополнила образ кружевной шляпой с рогами, а в качестве украшений предпочла сияющее колье с подвеской, крупные серьги, кольцо и браслет.

"Мамочка", "Первое фото заберу на рабочий стол", "Само совершенство", "Она вернулась. Наконец", "Просто сногсшибательно", - писали фанаты под фотографиями.

Согласно информации на сайте IMDb, Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, более известная как Леди Гага, - американская автор песен, певица, актриса, филантроп, танцовщица и модельер.

Гага родилась 28 марта 1986 года в Манхэттене, Нью-Йорк, в семье бизнесвумен Синтии Луизы Биссетт и предпринимателя Джозефа Энтони Джерманотты-младшего.

Ее отец - итальянец, мать тоже наполовину итальянка, также имеет французское, английское, немецкое и шотландское происхождение.

У Леди Гаги есть множество музыкальных наград, среди которых Грэмми, а также один "Оскар" - за лучшую песню к фильму "Звезда родилась".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2157982-roga-i-dekolte-ledi-gaga-vyzvala-azhiotazh-na-krasnoy-dorozhke-v-venecii/

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