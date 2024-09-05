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"Я в шоке": 44-летняя Слава появилась в неожиданном образе (видео)

Опубликовано:

Певица Слава
Певица Слава. Фото: instagram.com/nastya_slava

Российская певица Анастасия Сланевская, известная как Слава, показалась в смелом образе и восхитила поклонников. Артистка сообщила, что скоро выйдет в свет ее новая песня, передает NUR.KZ.

"Ой, какая песня скоро", - рассказала Слава, опубликовав рабочие съемки. На кадрах Слава появилась в смелом и неординарном образе.

Фанаты не сразу узнали свою любимицу и тут же сравнили образ с героиней фантастических фильмов.

"Класс, крутой образ, Слава. Во всех нарядах обворожительная красотка", "Вау, какая сексуальная Славочка, просто фантастическая красотка, ждем с нетерпением песню", "Это что за дива?", "Кто это?", "Бог наградил вас идеальной фигурой, вы молодец, что сумели сохранить эту красоту", "Боги, какая классная! И стрижка огонь", "О, я вас не узнала, я в шоке", "Ничего себе!" - отметили фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2157805-ya-v-shoke-44-letnyaya-slava-poyavilas-v-neozhidannom-obraze-video/

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