"Я в шоке": 44-летняя Слава появилась в неожиданном образе (видео)

Российская певица Анастасия Сланевская, известная как Слава, показалась в смелом образе и восхитила поклонников. Артистка сообщила, что скоро выйдет в свет ее новая песня, передает NUR.KZ.

"Ой, какая песня скоро", - рассказала Слава, опубликовав рабочие съемки. На кадрах Слава появилась в смелом и неординарном образе.

Фанаты не сразу узнали свою любимицу и тут же сравнили образ с героиней фантастических фильмов.

"Класс, крутой образ, Слава. Во всех нарядах обворожительная красотка", "Вау, какая сексуальная Славочка, просто фантастическая красотка, ждем с нетерпением песню", "Это что за дива?", "Кто это?", "Бог наградил вас идеальной фигурой, вы молодец, что сумели сохранить эту красоту", "Боги, какая классная! И стрижка огонь", "О, я вас не узнала, я в шоке", "Ничего себе!" - отметили фанаты.