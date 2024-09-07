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"Очень горячо": Пэрис Хилтон снялась в кружевном белье и чулках в автомобиле

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Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton

43-летняя актриса Пэрис Хилтон снялась в кружевном белье и чулках в автомобиле - она стала лицом новой рекламной кампании бренда Agent Provocateur, передает NUR.KZ.

Во время работы над новой рекламной кампанией Хилтон примерила откровенные образы - кадры появились в Instagram-аккаунте бренда.

На одном из снимков актриса была запечатлена в черном кружевном комплекте белья, который состоял из бюстгальтера, стрингов и пояса. Модель также надела чулки с рисунком, жемчужный чокер и солнцезащитные очки.

Пэрис позировала, сидя в автомобиле.

"Этот фотосет получился очень горячим", "Не перестаю удивляться, какая она все же сексуальная", "Просто завораживает", "Теперь это мои любимые фотографии с тобой",- писали поклонники Пэрис.

По информации IMDb, Пэрис Хитон родилась в Нью-Йорке в 1981 году в семье бизнесмена Рика Хилтона. В США Пэрис считают пионером реалити-телевидения. Огромную популярность Хилтон обрела после выхода реалити-шоу "Простая жизнь", которое стало культовым среди американских телезрителей.

Больших успехов она добилась в области предпринимательства.

В 2001 году журнал Variety объявил Пэрис Хилтон "Предпринимателем на миллиард долларов" в знак признания ее успешного бизнеса и мирового бренда.

В 2006 году она создала многомиллиардную компанию Paris Hilton Entertainment, состоящую из 45 фирменных магазинов, 19 продуктовых линий и 27 ароматов.

Кроме того, Хилтон запустила свою продюсерскую компанию Slivington Manor Entertainment, которая занимается разработкой долгосрочного контента для телевидения, потоковых сервисов и новых платформ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2157742-ochen-goryacho-peris-hilton-snyalas-v-kruzhevnom-bele-i-chulkah-v-avtomobile/

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