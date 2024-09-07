В полупрозрачном платье и сапогах: Ирина Шейк удивила поклонников образом без макияжа
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Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала в Instagram фото, где предстала в довольно необычных образах и без макияжа, чем удивила своих поклонников, передает NUR.KZ.
Популярная российская супермодель Ирина Шейк опубликовала новую серию фото в Instagram, где на нее подписаны более 23,5 млн человек.
Модель предстала в белой базовой футболке, а поверх нее - довольно необычное платье с кожаным верхом и полупрозрачным низом. Образ дополнен шляпой и черными кожаными сапогами. При этом Шейк предстала без макияжа.
На одной из фотографий Ирина Шейк также появилась в классическом костюме цвета "айвори", в черном кожаном кроп-топе, а брюки были заправлены в черные кожаные сапоги.
"Это чудесно. Плюс естественная красота, это видно", "Красивая", "Моя любовь навсегда", "Леди, вы выглядите так великолепно и так удивительно", "Отличный стиль", "Обожаю этот белый брючный костюм", "Восхитительная", "Номер один в мире", - пишут поклонники модели под постом.
По информации на сайте IMDb, Ирина Шейк (Шайхлисламова Ирина Валерьевна) родилась 6 января 1986 года в Еманжелинске (Челябинская область России). Международное признание Шейк получила в 2007 году, когда стала эксклюзивным лицом нижнего белья Intimissimi.
Она также снималась для журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue и стала первой русской моделью, украсившей его обложку в 2011 году.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2157517-v-poluprozrachnom-plate-i-sapogah-irina-sheyk-udivila-poklonnikov-obrazom-bez-makiyazha/