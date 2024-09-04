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"Можно и после 60 выглядеть шикарно": Мадонна покрасовалась в прозрачном платье

Опубликовано:

Мадонна
Мадонна. Фото: instagram.com/madonna

Американская певица Мадонна опубликовала свежую серию эффектных фотографий, которые не оставили фанатов равнодушными - 66-летняя звезда запечатлелась в розовом прозрачном платье, передает NUR.KZ.

Исполнительница хитов "Vogue" и "Hung Up" предстала в экстравагантном образе - поверх черного комплекта белья с колготами в сетку она надела прозрачное платье розового цвета и запечатлелась вместе со своим конем.

"Прощайте, долгие дни и жаркие летние ночи! Прощай, лето. Я тебя никогда не забуду!

P.S.: Это - мой ирландский спортивный конь по имени Роллер! Он был так добр ко мне и все еще силен, но я хочу завести нового. Какие-нибудь предложения?" - написала Мадонна.

"Что мне нравится в Мадонне, так это то, что она проживает свою лучшую жизнь и не заботится о том, что о ней думают люди", "Мадонна показывает всем вам, что можно и после 60 выглядеть шикарно", "О мой Бог, мы не были готовы", "Розовый смотрится на тебе прекрасно", - написали восхищенные поклонники в комментариях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2157039-mozhno-i-posle-60-vyglyadet-shikarno-madonna-pokrasovalas-v-prozrachnom-plate/

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