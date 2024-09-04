"Идеальное тело": 45-летняя Летучая похвасталась фигурой в бикини на пляже Австралии

Российская телеведущая и продюсер Елена Летучая показала в своем Instagram-аккаунте пляжные фотографии. Теледива показала свой отдых в Австралии, передает NUR.KZ.

Летучая отметила, что в Австралии сейчас очень комфортно для туристов, потому что там зима.

"Лучшее время для посещения Австралии. Зима 25-28 градусов, солнце, туристов мало, завтра выезжаем из Сиднея в хижину на вершине холма вглубь страны, 100 акр земли в нашем распоряжении и вокруг нет никого, по дороге винодельни, пляж Hyams с самым белым песком в мире, дикие животные - все это по дороге в Мельбурн!" - рассказала Елена.

"Ах, какая женщина", "Очень красивая фигура", "Идеальное тело", "Это что за роскошная малышка?!", "Бомба", "Не перестаю восхищаться вами", - написали ей пользователи соцсети.