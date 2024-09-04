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"Идеальное тело": 45-летняя Летучая похвасталась фигурой в бикини на пляже Австралии

Опубликовано:

Елена Летучая
Елена Летучая. Фото: instagram.com/elenapegas

Российская телеведущая и продюсер Елена Летучая показала в своем Instagram-аккаунте пляжные фотографии. Теледива показала свой отдых в Австралии, передает NUR.KZ.

Летучая отметила, что в Австралии сейчас очень комфортно для туристов, потому что там зима.

"Лучшее время для посещения Австралии. Зима 25-28 градусов, солнце, туристов мало, завтра выезжаем из Сиднея в хижину на вершине холма вглубь страны, 100 акр земли в нашем распоряжении и вокруг нет никого, по дороге винодельни, пляж Hyams с самым белым песком в мире, дикие животные - все это по дороге в Мельбурн!" - рассказала Елена.

"Ах, какая женщина", "Очень красивая фигура", "Идеальное тело", "Это что за роскошная малышка?!", "Бомба", "Не перестаю восхищаться вами", - написали ей пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2157036-idealnoe-telo-45-letnyaya-letuchaya-pohvastalas-figuroy-v-bikini-na-plyazhe-avstralii/

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