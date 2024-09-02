"Восточная красавица": звезда казахстанского сериала "Няня" показалась в новом образе

Казахстанская актриса Жанель Сергазина, сыгравшая главную роль в сериале "Няня. Бизнес по-қыздарски", опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлелась в новом образе, передает NUR.KZ.

"Осень пахнет романтикой, музыкой, поэзией, приятными прогулками по городу, душевными разговорами в вечернее время в кофейнях, теплыми объятиями, пряными чаями, корицей, уютом и любовью. Я люблю осень", - отмечено под видео.

На нем Жанель позирует в белом пиджаке и сверкающей розовой юбке.

Пользователи соцсети оценили ее образ и модную стрижку с укладкой.

"Красотка", "Идет вам стрижка", "Восточная красавица", "Нежная", - написали они, добавив смайлики в виде красных сердец.

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