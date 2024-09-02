Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Восточная красавица": звезда казахстанского сериала "Няня" показалась в новом образе

Опубликовано:

Жанель Сергазина
Жанель Сергазина. Фото: instagram.com/zhanelsergazina

Казахстанская актриса Жанель Сергазина, сыгравшая главную роль в сериале "Няня. Бизнес по-қыздарски", опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлелась в новом образе, передает NUR.KZ.

"Осень пахнет романтикой, музыкой, поэзией, приятными прогулками по городу, душевными разговорами в вечернее время в кофейнях, теплыми объятиями, пряными чаями, корицей, уютом и любовью. Я люблю осень", - отмечено под видео.

На нем Жанель позирует в белом пиджаке и сверкающей розовой юбке.

Пользователи соцсети оценили ее образ и модную стрижку с укладкой.

"Красотка", "Идет вам стрижка", "Восточная красавица", "Нежная", - написали они, добавив смайлики в виде красных сердец.

Мы также писали, что звезда сериала "Няня. Бизнес по-қыздарски" Жанель Сергазина очаровала колоритным видео, снятым в пустыне.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2156242-vostochnaya-krasavica-zvezda-kazahstanskogo-seriala-nyanya-pokazalas-v-novom-obraze/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie