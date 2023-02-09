"Роза пустыни": звезда сериала "Няня" Жанель Сергазина очаровала колоритным видео

Жанель Сергазина. Фото: instagram.com/zhanelsergazina

Казахстанская актриса Жанель Сергазина, сыгравшая главную роль в сериале "Няня", разместила в Сети видео, снятое в пустыне. Кадры впечатлили ее фанатов и звездных коллег, передает NUR.KZ.

Молодая актриса недавно побывала на отдыхе в Дубае. Кадры, снятые в пустыне, где она босая ходит по горячему песку, Жанель разместила в Instagram.

Стройный силуэт девушки запечатлен также на фоне заката. Колорит видео придает и восточная музыка, которая идет фоном. Для съемок Жанель выбрала легкое черном платье на бретелях.

"Сладкая роза пустыни. Это память о скрытых сердцах и душах. Этот цветок пустыни. Этот редкий аромат - сладкое опьянение любовью", - подписала она свое видео.

"Красота и только", "О, май гад!", "Вай, Жанель!", "Шикарная", "Это прекрасно", "Огонь просто", "Принцесса", "Шоколадка", "Твоя улыбка", - отреагировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2008709-roza-pustyni-zvezda-seriala-nyanya-zhanel-sergazina-ocharovala-koloritnym-video/