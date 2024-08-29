Отдыхающая на Ибице Ксения Собчак в бикини поплавала на доске для серфинга
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Популярная телеведущая Ксения Собчак отправилась отдыхать на Ибицу - 42-летняя звезда похвасталась фигурой в бикини и рассказала об отпуске в Instagram, передает NUR.KZ.
В Instagram-аккаунте Собчак показала, как плавает на доске для серфинга в черном мини-купальнике, и призналась, что Ибицу раньше не любила. Однако все изменила компания, в которой Ксения Анатольевна сейчас отдыхает - об этом подробнее она рассказала в описании к публикации.
"Заканчиваем это лето Ибицей. Вот уж точно - важно с кем, а не где. Никогда не любила Ибицу и Миконос - два абсолютно "не моих" места. Но как и во всем остальном, самое важное - кто тебе показывает новое.
Подробнее еще расскажу, что такое теперь "моя" Ибица, а пока могу сказать что такой воды нет нигде. Правило "не есть что попало, а только качественные продукты" относится и к купанию. Как-то интуитивно в мутно-медузную воду Форте всего два раза зашла. А тут - не вылезаю", - призналась Собчак.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2155089-otdyhayushchaya-na-ibice-kseniya-sobchak-v-bikini-poplavala-na-doske-dlya-serfinga/