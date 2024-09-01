Дочь Синди Кроуфорд позагорала в бикини
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22-летняя дочь модели Синди Кроуфорд Кайя Гербер поделилась фото в купальнике из отпуска - девушка позагорала в черном бикини, передает NUR.KZ.
Кадрами Кайя поделилась в своем профиле в Instagram. Дочь Кроуфорд предстала на размещенном снимке лежа в шезлонге у воды.
При этом она продемонстрировала стройную фигуру, примерив миниатюрное черное бикини. Данный комплект состоял из топа с узкими треугольными чашками и трусов с заниженной талией и завязками на бедрах.
Также модель держала в руках книгу.
По информации IMDb, Кайя Гербер родилась 3 сентября 2001 года в Калифорнии. Является дочерью легендарной модели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гебера.
Девушка решила пойти по стопам матери - она дебютировала на подиуме на Неделе моды Calvin Klein весна-лето 2018 в Нью-Йорке, выступая в качестве модели.
Также снялась в нескольких эпизодах популярного сериала "Американская история ужасов" и в фильмах "Неудачницы" и "Вавилон".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2154984-doch-sindi-krouford-pozagorala-v-bikini/