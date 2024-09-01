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Дочь Синди Кроуфорд позагорала в бикини

Опубликовано:

Кайя Гербер
Кайя Гербер. Фото: instagram.com/kaiagerber

22-летняя дочь модели Синди Кроуфорд Кайя Гербер поделилась фото в купальнике из отпуска - девушка позагорала в черном бикини, передает NUR.KZ.

Кадрами Кайя поделилась в своем профиле в Instagram. Дочь Кроуфорд предстала на размещенном снимке лежа в шезлонге у воды.

Кайя Гербер
Кайя Гербер. Фото: instagram.com/kaiagerber

При этом она продемонстрировала стройную фигуру, примерив миниатюрное черное бикини. Данный комплект состоял из топа с узкими треугольными чашками и трусов с заниженной талией и завязками на бедрах.

Также модель держала в руках книгу.

По информации IMDb, Кайя Гербер родилась 3 сентября 2001 года в Калифорнии. Является дочерью легендарной модели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гебера.

Девушка решила пойти по стопам матери - она дебютировала на подиуме на Неделе моды Calvin Klein весна-лето 2018 в Нью-Йорке, выступая в качестве модели.

Также снялась в нескольких эпизодах популярного сериала "Американская история ужасов" и в фильмах "Неудачницы" и "Вавилон".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2154984-doch-sindi-krouford-pozagorala-v-bikini/

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