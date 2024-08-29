"Милашка-первоклашка": Катерина Шпица выложила редкое архивное фото

38-летняя российская актриса Катерина Шпица выложила в своем Instagram редкую фотографию из семейного архива, на котором запечатлена в школьные годы, передает NUR.KZ.

"Близится первое сентября, а значит, время для традиционного школьного фото. На этом - я первоклашка. В северном городе цветы казались чудом из чудес!" - рассказала Шпица.

Отметим, что юная Катя до 13 лет жила в городе Инте, что в республике Коми.

На черно-белом фото первоклассница Катя с двумя хвостиками и белыми бантами широко улыбается на камеру и держит в руках большой букет цветов.

"Катя, вы не меняетесь!", "Сразу же захотелось спеть "Первоклашка, первоклассник, у тебя сегодня праздник", "Милашка-первоклашка, такая улыбка очаровательная", "Катя, какая вы смешная и жизнерадостная", - написали ей фанаты.