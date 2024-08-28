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"Когда ты так похудела?": фото рэперши Айс Спайс в белье привели фанатов в замешательство

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Айс Спайс
Айс Спайс. Фото: instagram.com/icespice

Американская рэперша Айсис Гастон, известная как Айс Спайс, показала фотографии в нижнем белье и удивила фанатов - они отметили, что 24-летняя артистка сбросила вес, передает NUR.KZ.

Айс опубликовала серию разных фотографий в Instagram-аккаунте. Самым обсуждаемым, пожалуй, стал первый снимок - артистка сфотографировалась в зеркале, а из одежды на ней было лишь нижнее белье бирюзового цвета. Внимание фанатов привлекла фигура 24-летней рэперши.

"Мне все равно, что ты чувствуешь", - дерзко подписала публикацию Айс Спайс, словно предвосхищая негативные комментарии.

Пользователи Сети высказали недоумение по поводу внешнего вида исполнительницы хита "Deli".

"Кажется, она становится слишком худой", "Когда ты так похудела?", "Айс с формами была намного лучше", "Что с ней случилось?", "О чем вы говорите, она выглядит прекрасно", "Поделись тренировочной рутиной", "Тело выглядит потрясающе, не понимаю, о чем говорят хейтеры", - гласят комментарии под публикацией.

Айс Спайс родилась 1 января 2000 года - ее звезда зажглась в 2022 году, когда трек "Munch" получил популярность в Сети. Сегодня СМИ уважительно называют молодую исполнительницу "новой принцессой рэпа".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2154534-kogda-ty-tak-pohudela-foto-repershi-ays-spays-v-bele-priveli-fanatov-v-zameshatelstvo/

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