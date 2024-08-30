"Бомба": Ида Галич вышла на публику в откровенном платье

Известная российская телеведущая Ида Галич, в частности запомнившаяся по музыкальному конкурсу "Новая волна", вышла на публику в откровенном платье, передает NUR.KZ.

Кадрами с мероприятия Ида поделилась в своем профиле в Instagram. Как написала Галич, фотографии были сделаны на старый фотоаппарат из нулевых.

На размещенных кадрах 34-летняя инфлюэнсерша предстала в красном сияющем платье длины макси с глубоким разрезом до бедра.

"Бомба", "Ида всегда огонь, но это просто легендарный какой-то образ. Идол стиля", "Удивительная женщина которая умеет носить абсолютно разные образы", "Всех затмила красотой", - написали поклонники.

По информации "Вокруг ТВ", Ида Галич родилась в Германии в семье военнослужащего, а ее мать была медсестрой.

В детстве семья Иды сменила множество городов. Девочка жила во Владикавказе, Омске, Буденновске, Санкт-Петербурге, а в 2002 году ее семья решила остаться в Москве.

Ида начала учиться в торгово-экономическом институте и играть в КВН. В 2015 году ее команда "Москва не сразу строилась" заняла третье место в финале сезона в Премьер-лиге КВН.

После КВНщица принимала участие в "Cоmedy Баттл", однако популярность пришла благодаря коротким смешным видео в Instagram. Также она стала вести различные фестивали и телевизионные шоу, а с 2022 года является членом жюри шоу "Аватар" на НТВ.