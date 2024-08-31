61-летняя Деми Мур показала фигуру в прозрачном белье
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Известная актриса Деми Мур снялась для обложки журнала Interview - голливудская знаменитость стала героиней сентябрьского номера, передает NUR.KZ.
Кадрами фотосессии Деми поделилась в своем профиле в Instagram.
На обложке она позировала в трикотажном черном платье, распустив волосы. Актриса оперлась на сетку.
Также 61-летняя Деми Мур позировала на коленях на кровати в прозрачном боди и юбке, дополнив белье металлическим поясом. Волосы ей выпрямили и сделали макияж с красной помадой.
Еще актриса сфотографировалась в платье с глубоким декольте, держа в руках выпуск журнала за 1996 год со своим фото.
"Настоящая икона с самого первого появления", "Богиня", "Просто поразительно", "Дива", - писали фанаты.
По данным с сайта IMDb, Деми Мур родилась 11 ноября 1962 года в городе Росвеле (штат Нью-Мексико). Ее настоящие имя – Деметрия Гинес.
На съемочную площадку Деми привела мать, имевшая связи на телевидении и помогшая дочери получить ее первую роль в телесериале "Больница общего профиля".
В 1985 году режиссер Дж. Шумахер предложил Деми роль Джулии в фильме "Огни Святого Эльма". Спустя год она появилась в фильме "Уйздом", где сыграла подружку гангстера, вообразившего себя новым Робином Гудом.
Уже являясь одной из самых богатых женщин Голливуда, в 1991 году она организовала собственную производственную фирму "Moving Pictures".
Активно занимается благотворительностью - в 2011 году открыла фонд по борьбе с детским сексуальным рабством.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2154174-61-letnyaya-demi-mur-pokazala-figuru-v-prozrachnom-bele/