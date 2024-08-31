61-летняя Деми Мур показала фигуру в прозрачном белье

Известная актриса Деми Мур снялась для обложки журнала Interview - голливудская знаменитость стала героиней сентябрьского номера, передает NUR.KZ.

Кадрами фотосессии Деми поделилась в своем профиле в Instagram.

На обложке она позировала в трикотажном черном платье, распустив волосы. Актриса оперлась на сетку.

Также 61-летняя Деми Мур позировала на коленях на кровати в прозрачном боди и юбке, дополнив белье металлическим поясом. Волосы ей выпрямили и сделали макияж с красной помадой.

Еще актриса сфотографировалась в платье с глубоким декольте, держа в руках выпуск журнала за 1996 год со своим фото.

"Настоящая икона с самого первого появления", "Богиня", "Просто поразительно", "Дива", - писали фанаты.

По данным с сайта IMDb, Деми Мур родилась 11 ноября 1962 года в городе Росвеле (штат Нью-Мексико). Ее настоящие имя – Деметрия Гинес.

На съемочную площадку Деми привела мать, имевшая связи на телевидении и помогшая дочери получить ее первую роль в телесериале "Больница общего профиля".

В 1985 году режиссер Дж. Шумахер предложил Деми роль Джулии в фильме "Огни Святого Эльма". Спустя год она появилась в фильме "Уйздом", где сыграла подружку гангстера, вообразившего себя новым Робином Гудом.

Уже являясь одной из самых богатых женщин Голливуда, в 1991 году она организовала собственную производственную фирму "Moving Pictures".

Активно занимается благотворительностью - в 2011 году открыла фонд по борьбе с детским сексуальным рабством.