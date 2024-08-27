Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Монако вам к лицу": Мадлен пощеголяла в Европе в платье с глубоким декольте

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанский блогер Мадинахон Мамадалиева, известная в Сети как Мадлен, вновь порадовала поклонников фото из Европы, где недавно отдохнула с возлюбленным, передает NUR.KZ.

Мадлен разместила фото из Монако. На снимках блогер-миллионник сидит на диване в легком белом платье на бретелях с цветочным принтом и глубоким декольте. Волосы инстадива собрала в тугой пучок и дополнила образ маленькой брендовой сумочкой в тон к платью.

Верные подписчики вновь осыпали свою любимицу комплиментами и смайликами в виде красных сердец.

"Красавица! Божественная, харизматичная, яркая, невероятная, наша самая любимая Мадлен!", "Монако вам к лицу. Шикарная", "Красотка", "Моя Мадинахон, обожаю вас!" - гласят комментарии под фото.

На днях Мадлен делилась фото из Монте-Карло и восхитила Сеть.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2153736-monako-vam-k-licu-madlen-poshchegolyala-v-evrope-v-plate-s-glubokim-dekolte/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie