"Монако вам к лицу": Мадлен пощеголяла в Европе в платье с глубоким декольте

Казахстанский блогер Мадинахон Мамадалиева, известная в Сети как Мадлен, вновь порадовала поклонников фото из Европы, где недавно отдохнула с возлюбленным, передает NUR.KZ.

Мадлен разместила фото из Монако. На снимках блогер-миллионник сидит на диване в легком белом платье на бретелях с цветочным принтом и глубоким декольте. Волосы инстадива собрала в тугой пучок и дополнила образ маленькой брендовой сумочкой в тон к платью.

Верные подписчики вновь осыпали свою любимицу комплиментами и смайликами в виде красных сердец.

"Красавица! Божественная, харизматичная, яркая, невероятная, наша самая любимая Мадлен!", "Монако вам к лицу. Шикарная", "Красотка", "Моя Мадинахон, обожаю вас!" - гласят комментарии под фото.

На днях Мадлен делилась фото из Монте-Карло и восхитила Сеть.