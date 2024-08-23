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"Что делает с девушкой любовь!": новое фото Мадлен из Монте-Карло восхитило Сеть

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская инстадива Мадинахон Мамадалиева, известная как Мадлен, восхитила новым фото из Монте-Карло. Подписчики отметили, что девушка очень похорошела, передает NUR.KZ.

На фото Мадлен запечатлелась в ярком розовом платье с цветочным принтом и глубоким декольте. Волосы девушки были распущены, что добавило вечернему образу романтичности. Мадлен указала локацию - это ресторан в Монте-Карло.

"Я обслуживал эту даму и помню ее прекрасно и видел ее собственными глазами. Она еще ярче, красивее и намного привлекательнее в жизни, и доброта, и дружелюбность тоже зашкаливают", "Что делает любовь с девушкой!", "Прям из сказки", "Вау, какая красивая, как вам к лицу быть счастливой", - написали комментаторы.

Ранее отдыхающая в Европе с возлюбленным Мадлен призналась, почему не рассказывает о личном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2152423-chto-delaet-s-devushkoy-lyubov-novoe-foto-madlen-iz-monte-karlo-voshitilo-set/

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