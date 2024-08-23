"Что делает с девушкой любовь!": новое фото Мадлен из Монте-Карло восхитило Сеть

Казахстанская инстадива Мадинахон Мамадалиева, известная как Мадлен, восхитила новым фото из Монте-Карло. Подписчики отметили, что девушка очень похорошела, передает NUR.KZ.

На фото Мадлен запечатлелась в ярком розовом платье с цветочным принтом и глубоким декольте. Волосы девушки были распущены, что добавило вечернему образу романтичности. Мадлен указала локацию - это ресторан в Монте-Карло.

"Я обслуживал эту даму и помню ее прекрасно и видел ее собственными глазами. Она еще ярче, красивее и намного привлекательнее в жизни, и доброта, и дружелюбность тоже зашкаливают", "Что делает любовь с девушкой!", "Прям из сказки", "Вау, какая красивая, как вам к лицу быть счастливой", - написали комментаторы.

Ранее отдыхающая в Европе с возлюбленным Мадлен призналась, почему не рассказывает о личном.