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"Шикарная фигура": Ляйсан Утяшева в ярком купальнике очаровала фанатов

Опубликовано:

Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева. Фото: instagram.com/liasanutiasheva

39-летняя российская спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева продемонстрировала фигуру на новых фото. Супруга актера и шоумена Павла Воли собрала комплименты в соцсети, передает NUR.KZ.

Ляйсан рассказала, что попала в объектив камеры своей 9-летней дочери.

"Последний понедельник лета провожаю солнечными картинками в купальниках! Фото от самого юного члена нашей семьи — Софии, которая очень серьезно руководила мной, моментами было даже страшно.

Оцените, пожалуйста, работу по десятибалльной системе в комментариях: какая фотография понравилась больше? P.S. кстати, такая фотосессия — классная практика для родителей. Увидеть себя глазами своих детей… согласитесь?" - отметила под фото Утяшева.

"Чуткая и очень талантливая, сумела показать свою маму, какой я еще не видела - совсем юной и обворожительной, и дамой в одном мгновении", "Дети - самые лучшие фотографы", "Шикарная фигура", - отреагировали фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2153682-shikarnaya-figura-lyaysan-utyasheva-v-yarkom-kupalnike-ocharovala-fanatov/

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