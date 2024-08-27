"Шикарная фигура": Ляйсан Утяшева в ярком купальнике очаровала фанатов

39-летняя российская спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева продемонстрировала фигуру на новых фото. Супруга актера и шоумена Павла Воли собрала комплименты в соцсети, передает NUR.KZ.

Ляйсан рассказала, что попала в объектив камеры своей 9-летней дочери.

"Последний понедельник лета провожаю солнечными картинками в купальниках! Фото от самого юного члена нашей семьи — Софии, которая очень серьезно руководила мной, моментами было даже страшно.

Оцените, пожалуйста, работу по десятибалльной системе в комментариях: какая фотография понравилась больше? P.S. кстати, такая фотосессия — классная практика для родителей. Увидеть себя глазами своих детей… согласитесь?" - отметила под фото Утяшева.

"Чуткая и очень талантливая, сумела показать свою маму, какой я еще не видела - совсем юной и обворожительной, и дамой в одном мгновении", "Дети - самые лучшие фотографы", "Шикарная фигура", - отреагировали фанаты.