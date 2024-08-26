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"Это что же творится?": солистка Artik & Asti случайно показала белье в коротком платье

Опубликовано:

Севиль Велиева
Севиль Велиева. Фото: instagram.com/seville_official

Участница дуэта Artik & Asti Севиль Велиева опубликовала новые фотографии в Instagram-аккаунте - исполнительца хита "Качели" предстала в игривом образе, передает NUR.KZ.

Севиль попозировала на траве, лежа в коротком черное платье. Бретели то и дело сползали с ее плеч, а на одном из снимков артистка сверкнула нижним бельем.

Образ завершили крупные серьги и браслет, а волосы исполнительницы были зачесаны назад.

"Держитесь подальше от травы", - подписала публикацию Велиева.

"Это что же творится такое?", "Королева", "Моя лучшая", "Пушка", "Красиво как", "Моя кошечка", "Такие девушки, как звезды", "Такая ты изящная, Севиль", - написали в комментариях восхищенные поклонники.

Недавно солистка дуэта Artik & Asti красовалась в маленьком черном платье.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2153523-eto-chto-zhe-tvoritsya-solistka-artik-asti-sluchayno-pokazala-bele-v-korotkom-plate/

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