"Это что же творится?": солистка Artik & Asti случайно показала белье в коротком платье

Участница дуэта Artik & Asti Севиль Велиева опубликовала новые фотографии в Instagram-аккаунте - исполнительца хита "Качели" предстала в игривом образе, передает NUR.KZ.

Севиль попозировала на траве, лежа в коротком черное платье. Бретели то и дело сползали с ее плеч, а на одном из снимков артистка сверкнула нижним бельем.

Образ завершили крупные серьги и браслет, а волосы исполнительницы были зачесаны назад.

"Держитесь подальше от травы", - подписала публикацию Велиева.

"Это что же творится такое?", "Королева", "Моя лучшая", "Пушка", "Красиво как", "Моя кошечка", "Такие девушки, как звезды", "Такая ты изящная, Севиль", - написали в комментариях восхищенные поклонники.

Недавно солистка дуэта Artik & Asti красовалась в маленьком черном платье.