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"Разве законно быть такой красивой?": солистка Artik & Asti покрасовалась в маленьком черном платье

Опубликовано:

Севиль Велиева
Севиль Велиева. Фото: instagram.com/seville_official

Солистка дуэта Artik & Asti Севиль Велиева опубликовала эффектные фото в своем Instagram-аккаунте - исполнительница хита "Качели" попозировала в маленьком черном платье, передает NUR.KZ.

Певица из Узбекистана выложила несколько ярких фотографий в коротком черном платье. У бархатного наряда артистки не было бретелек, а зону вокруг груди украшали стразы. Образ дополнили крупные серьги, браслет и кольцо.

"И маленькое черное платье, пожалуйста", - подписала публикацию Севиль.

Поклонники усыпали любимую певицу и ее образ оригинальными комплиментами.

"Волшебная", "Вас нужно экранизировать", "Черный лебедь", "Разве законно быть такой красивой?", "Что-то на красивом и богатом", "Лучшая", "Вы - услада для объектива фотографа", "Какая же она шикарная! И очень талантливая", - отметили фанаты в комментариях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2116344-razve-zakonno-byt-takoy-krasivoy-solistka-artik-asti-pokrasovalas-v-malenkom-chernom-plate/

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