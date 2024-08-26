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"Смело, но красиво": Любовь Толкалина снялась на крыше в прозрачном платье без белья

Опубликовано:

Любовь Толкалина
Любовь Толкалина. Фото: instagram.com/tolkalinaliuba

46-летняя российская актриса Любовь Толкалина поделилась результатом новой фотосессии в своем Instagram. Звезда сериала "И снова здравствуйте!" удивила необычным образом, передает NUR.KZ.

"Мы с крышей те же… Это был вечер серых петербургских полотен, изгибов Мойки и музыки Йоко Канно", - написала она.

Для образа актриса выбрала серое длинное и прозрачное платье, под которое не надела бюстгальтер. Легкий наряд придал образу "невесомости". Актрису тут же сравнили с главной героиней романа Булгакова "Мастер и Маргарита".

"В восхищении от вас, сколько грации, нежности, любви, творчества и женственности", "Просто огонь! Как женщина говорю! Вулкан", "Маргарита самая настоящая", "Как так-то? Зачем вы такая красивая?", "Вы женщина! Мало таких. Редкая", "Смело, но красиво", "Прекрасное тело", - высказались ее фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2153521-smelo-no-krasivo-lyubov-tolkalina-snyalas-na-kryshe-v-prozrachnom-plate-bez-belya/

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