"Смело, но красиво": Любовь Толкалина снялась на крыше в прозрачном платье без белья

46-летняя российская актриса Любовь Толкалина поделилась результатом новой фотосессии в своем Instagram. Звезда сериала "И снова здравствуйте!" удивила необычным образом, передает NUR.KZ.

"Мы с крышей те же… Это был вечер серых петербургских полотен, изгибов Мойки и музыки Йоко Канно", - написала она.

Для образа актриса выбрала серое длинное и прозрачное платье, под которое не надела бюстгальтер. Легкий наряд придал образу "невесомости". Актрису тут же сравнили с главной героиней романа Булгакова "Мастер и Маргарита".

"В восхищении от вас, сколько грации, нежности, любви, творчества и женственности", "Просто огонь! Как женщина говорю! Вулкан", "Маргарита самая настоящая", "Как так-то? Зачем вы такая красивая?", "Вы женщина! Мало таких. Редкая", "Смело, но красиво", "Прекрасное тело", - высказались ее фанаты.