"Куколка": постройневшая 38-летняя Бьянка похвасталась фигурой в купальнике

38-летняя R&B-певица Татьяна Липницкая, известная как Бьянка, показала стройную фигуру в слитном купальнике и выслушала в свой адрес похвалу от фанатов, передает NUR.KZ.

"Уже скучаю", - написала Бьянка, отметив, что любит пальмы и друзей. На фото, которые были сняты во Вьетнаме, певица позирует на фоне красивого пейзажа - моря и зелени.

Фанаты не поскупились на лестные отзывы. Публикация набрала свыше 35 тысяч "лайков".

"Купальник у вас супер", "Вы, как всегда, на высоте", "Ух, какая красотка", "Восхищаюсь вашей фигурой", "Отличная фигура", "Какая же вы шикарная", "Куколка", "Так красиво похудела", "Мы любим тебя", "Как же круто вы выглядите", "Это просто супер", "Горячая детка", - высказались поклонники под фото.