Рената Литвинова прогулялась по Парижу в платье без белья
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Актриса и режиссер Рената Литвинова запечатлелась в Париже в элегантном наряде - фото появилось в Instagram-аккаунте звезды и вызвало бурную реакцию среди фанатов, передает NUR.KZ.
На фото дива одета в черное платье с кружевными вставками и высоким разрезом. Образ Ренаты завершили черные туфли на высоком каблуке с прозрачными вставками и ремешком, солнцезащитные очки, серьги и браслеты, а также черный клатч.
"Что тут добавить - скоро в моей жизни снова начнется "круговерть", а пока еще тихий безлюдный Париж", - подписала публикацию Литвинова.
"Женственность ей к лицу", "Добра вам и счастья, как можно чаще", "Какая красивая", "Рената, роскошно", "Ох, как мы любим безлюдный Париж и Ваш образ", "Вечно молодая Рената", "Королева навсегда", - написали в комментариях восхищенные пользователи Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2152141-renata-litvinova-progulyalas-po-parizhu-v-plate-bez-belya/