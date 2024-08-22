Рената Литвинова прогулялась по Парижу в платье без белья

Актриса и режиссер Рената Литвинова запечатлелась в Париже в элегантном наряде - фото появилось в Instagram-аккаунте звезды и вызвало бурную реакцию среди фанатов, передает NUR.KZ.

На фото дива одета в черное платье с кружевными вставками и высоким разрезом. Образ Ренаты завершили черные туфли на высоком каблуке с прозрачными вставками и ремешком, солнцезащитные очки, серьги и браслеты, а также черный клатч.

"Что тут добавить - скоро в моей жизни снова начнется "круговерть", а пока еще тихий безлюдный Париж", - подписала публикацию Литвинова.

"Женственность ей к лицу", "Добра вам и счастья, как можно чаще", "Какая красивая", "Рената, роскошно", "Ох, как мы любим безлюдный Париж и Ваш образ", "Вечно молодая Рената", "Королева навсегда", - написали в комментариях восхищенные пользователи Сети.