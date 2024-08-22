Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Рената Литвинова прогулялась по Парижу в платье без белья

Опубликовано:

Рената Литвинова
Рената Литвинова. Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Актриса и режиссер Рената Литвинова запечатлелась в Париже в элегантном наряде - фото появилось в Instagram-аккаунте звезды и вызвало бурную реакцию среди фанатов, передает NUR.KZ.

На фото дива одета в черное платье с кружевными вставками и высоким разрезом. Образ Ренаты завершили черные туфли на высоком каблуке с прозрачными вставками и ремешком, солнцезащитные очки, серьги и браслеты, а также черный клатч.

"Что тут добавить - скоро в моей жизни снова начнется "круговерть", а пока еще тихий безлюдный Париж", - подписала публикацию Литвинова.

"Женственность ей к лицу", "Добра вам и счастья, как можно чаще", "Какая красивая", "Рената, роскошно", "Ох, как мы любим безлюдный Париж и Ваш образ", "Вечно молодая Рената", "Королева навсегда", - написали в комментариях восхищенные пользователи Сети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2152141-renata-litvinova-progulyalas-po-parizhu-v-plate-bez-belya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie