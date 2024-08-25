Бейонсе снялась в откровенном платье в рекламе собственного виски

Известная певица Бейонсе объявила о запуске собственного бренда виски SirDavis Whisky - знаменитость даже снялась в рекламе алкогольного напитка, передает NUR.KZ.

Кадры Бейонсе опубликовала в своем профиле в Instagram.

Певица держала в руке стакан с виски. Она позировала в белом кружевном мини-платье с декольте и вырезами, которое дополнила головным убором в тон, массивными серьгами и кольцом.

Знаменитость распустила волосы и сделала макияж с золотыми тенями и коричневым блеском для губ.

"Элегантно", "Такая красивая, но я даже не подозревал, что ты будешь продавать алкоголь","С такой рекламой перейду на виски", "Миленько", - писали подписчики.

По информации на сайте IMDb, Бейонсе Жизель Ноулз родилась 4 сентября 1981 года в Хьюстоне, Техас, США, в семье музыкального продюсера и дизайнера по костюмам. До сольной карьеры состояла в группе Destiny's Child.

С 2008 года находится в браке с рэпером Jay-Z. У них трое детей - Айви Блю, Руми и Сир Картеры.