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"Я вашего мнения не разделяю": жена Петросяна ответила на критику ее стиля в Сети

Опубликовано:

Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Супруга российского юмориста Евгения Петросяна разместила в соцсети фото из отпуска. Татьяна Брухунова показала, какие наряды "выгуляла" в Сочи, передает NUR.KZ.

"Луки отпускные", - подписала фото 35-летняя Татьяна. На них она позирует в сеточном ансамбле лимонного цвета, белой футболке и широких черных штанах, легких платьях, ярких брючных костюмах.

Все наряды высоко оценили ее подписчики, о чем высказались в комментариях.

"Танечка, все образы замечательные: летние, яркие и игривые", "Вы невероятно женственная!!! От первого фото невозможно оторвать глаз", "Русалка, пойманная в сети", "До чего же хороша", - написали фанаты.

Однако было высказано и иное мнение.

"Вы очень красивая, почему вы одеваете бабскую одежду, которая вас портит? Модно, когда тебе идет эта вещь", - заявила одна из подписчиц.

"Спасибо, конечно, за непрошеный совет, но я вашего мнения не разделяю", - написала в ответ Татьяна.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2151183-ya-vashego-mneniya-ne-razdelyayu-zhena-petrosyana-otvetila-na-kritiku-ee-stilya-v-seti/

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