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Эзотерика

"Волшебно": скачущая на лошади по берегу моря Дамеля Sweet изумила фанатов (видео)

Опубликовано:

Дамеля Sweet
Дамеля Sweet. Кадр из видео: instagram.com/damelya_sw_

Автор популярного блога в Instagram Дамеля Sweet прокатилась верхом на большой скорости. Видео было снято у моря, что придало картинке еще больше эффекта, передает NUR.KZ.

Дамеля в белом летящем платье, черный скакун и музыка из мультфильма "Рапунцель", а рядом бескрайнее море - видео, где блогер прокатилась с ветерком, пришлось по душе ее подписчикам.

Они остались без ума от того, как Дамеля умело держится в седле и не боится скорости. Кадры были похожи на отрывок из прекрасной сказки.

"Женственность и гармония, в то же время мужественность чувствуется", "Мурашки пошли, теперь захотелось так кататься", "Я хотела бы кататься так безумно", "Кайф", "Красота", "Так волшебно", - восхитились комментаторы в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2151112-volshebno-skachushchaya-na-loshadi-po-beregu-morya-damelya-sweet-izumila-fanatov-video/

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