"Волшебно": скачущая на лошади по берегу моря Дамеля Sweet изумила фанатов (видео)

Автор популярного блога в Instagram Дамеля Sweet прокатилась верхом на большой скорости. Видео было снято у моря, что придало картинке еще больше эффекта, передает NUR.KZ.

Дамеля в белом летящем платье, черный скакун и музыка из мультфильма "Рапунцель", а рядом бескрайнее море - видео, где блогер прокатилась с ветерком, пришлось по душе ее подписчикам.

Они остались без ума от того, как Дамеля умело держится в седле и не боится скорости. Кадры были похожи на отрывок из прекрасной сказки.

"Женственность и гармония, в то же время мужественность чувствуется", "Мурашки пошли, теперь захотелось так кататься", "Я хотела бы кататься так безумно", "Кайф", "Красота", "Так волшебно", - восхитились комментаторы в Сети.