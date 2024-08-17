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Эзотерика

"Необыкновенная": Ирина Шейк опубликовала фото топлес

Опубликовано:

Ирина Шейк
Ирина Шейк. Фото: instagram.com/irinashayk

Откровенное фото опубликовала на днях российская супермодель Ирина Шейк - знаменитость снялась топлес во время своего отпуска, передает NUR.KZ.

Кадры были опубликованы в профиле модели в Instagram.

Так, на одном из размещенных кадров манекенщица запечатлела себя в бассейне. Она предстала перед камерой топлес, распустив при этом волосы.

"Она знает, что ей не нужен верх от купальника", "Необыкновенная", "Самая красивая женщина на Земле", "Афродита", Ира, ты, как всегда, шикарна", - писали фанаты.

По информации на сайте IMDb, Ирина Шейк (Шайхлисламова Ирина Валерьевна) родилась 6 января 1986 года в Еманжелинске (Челябинская область России). Международное признание Шейк получила в 2007 году, когда стала эксклюзивным лицом нижнего белья Intimissimi.

Она также снималась для журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue и стала первой русской моделью, украсившей его обложку в 2011 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2149863-neobyknovennaya-irina-sheyk-opublikovala-foto-toples/

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