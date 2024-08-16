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Дженнифер Лопес покрасовалась в полупрозрачном платье в день рождения Бена Аффлека

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

55-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес порадовала поклонников новым вечерним образом - снимки в полупрозрачном платье появились в ее Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Супруг певицы, актер Бен Аффлек, отметил день рождения. Неизвестно, провели ли они его вместе, однако вечер Дженнифер, судя по всему, был торжественным - звезда опубликовала серию фото, на которых позирует в прозрачном платье.

Наряд покрывали блестящие аппликации, а в руках исполнительница держала сумку, инкрустированную стразами. При этом волосы ей собрали в гладкий хвост, а на лице был вечерний макияж. Образ завершили крупные серьги, браслет и обручальное кольцо.

Меньше чем за сутки публикация собрала более 420 тысяч "лайков".

"Моя принцесса", "Ты - наше солнышко в человеческом обличье", "Привет, красотка", "Самая прекрасная женщина в мире", "Королева красоты", - написали восторженные поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2149843-dzhennifer-lopes-pokrasovalas-v-poluprozrachnom-plate-v-den-rozhdeniya-bena-affleka/

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