"Как будто царица Томирис": Дамеля Sweet попозировала в нарядах в национальном стиле

Блогер-миллионник Дамеля Sweet вызвала восхищение в Сети новым фотосетом - инстадива предстала в образе нежной, свободолюбивой, волевой и смелой девушки-кочевницы, передает NUR.KZ.

"Казахская девушка - это про утонченность, уверенность, смелость и изысканность. Это образ свободной, всесторонне развитой личности, которая в реалиях развития мира, не забывает про истоки своего рода, сохраняя в себе традиции и аутентику", - гласит комментарий к фото.

Фанаты остались в восторге от увиденного и усыпали Дамелю комплиментами.

"Я как будто царицу Томирис увидела", "Интересно, чье ты счастье", "Вы смогли передать, что казахская девушка смела, красива и вольна", "Такие легкие и восхитительные фотографии получились, аж не насмотреться", "Слово "красота" как будто создано для тебя", "Умеете находить красоту во всем", - написали пользователи соцсети под фото.