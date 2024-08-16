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"Как будто царица Томирис": Дамеля Sweet попозировала в нарядах в национальном стиле

Опубликовано:

Дамеля Sweet
Дамеля Sweet. Фото: instagram.com/damelya_sw_

Блогер-миллионник Дамеля Sweet вызвала восхищение в Сети новым фотосетом - инстадива предстала в образе нежной, свободолюбивой, волевой и смелой девушки-кочевницы, передает NUR.KZ.

"Казахская девушка - это про утонченность, уверенность, смелость и изысканность. Это образ свободной, всесторонне развитой личности, которая в реалиях развития мира, не забывает про истоки своего рода, сохраняя в себе традиции и аутентику", - гласит комментарий к фото.

Фанаты остались в восторге от увиденного и усыпали Дамелю комплиментами.

"Я как будто царицу Томирис увидела", "Интересно, чье ты счастье", "Вы смогли передать, что казахская девушка смела, красива и вольна", "Такие легкие и восхитительные фотографии получились, аж не насмотреться", "Слово "красота" как будто создано для тебя", "Умеете находить красоту во всем", - написали пользователи соцсети под фото.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2149653-kak-budto-caricu-tomiris-uvidel-damelya-sweet-popozirovala-v-naryadah-v-nacionalnom-stile/

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