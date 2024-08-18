"Рок-звезда вернулась": Леди Гага неожиданно сменила имидж и шокировала фанатов
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38-летняя певица Леди Гага решила сменить имидж и удивила своих поклонников, покрасив волосы в черный цвет. Однако и от такого шага звезды поклонники остались в восторге, передает NUR.KZ.
Американская певица и актриса Леди Гага вновь шокировала своих поклонников, кардинально сменив имидж - звезда покрасила волосы в черный цвет. При этом контраст на лице создают брови, которые остались натурального оттенка. Фотографии Гага выложила в Instagram.
Образ артистки был дополнен укороченной леопардовой шубкой, черными грубыми ботинками на высоких каблуках и очками в белой оправе.
Согласно информации на сайте IMDb, Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, более известная как Леди Гага, - американская автор песен, певица, актриса, филантроп, танцовщица и модельер.
Гага родилась 28 марта 1986 года в Манхэттене, Нью-Йорк, в семье бизнесвумен Синтии Луизы Биссетт и предпринимателя Джозефа Энтони Джерманотты-младшего.
Ее отец - итальянец, мать тоже наполовину итальянка, также имеет французское, английское, немецкое и шотландское происхождение.
У Леди Гаги есть множество музыкальных наград, среди которых Грэмми, а также один "Оскар" - за лучшую песню к фильму "Звезда родилась".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2149497-rok-zvezda-vernulas-ledi-gaga-neozhidanno-smenila-imidzh-i-shokirovala-fanatov/