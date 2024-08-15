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"Всегда была особенной": Меруерт Тусипбаева покорила фанатов ярким летним образом

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Меруерт Тусипбаева
Меруерт Тусипбаева. Фото: instagram.com/meruert_tusupbaeva

Казахстанская певица Меруерт Тусипбаева очаровала поклонников своим внешним видом - они как один заметили, что артистка похорошела и выглядит гораздо моложе своих лет, передает NUR.KZ.

На коротком видео Меруерт запечатлелась с букетами цветов в ярком наряде с цветочным принтом. К слову, и волосы артистки имеют яркий и оригинальный оттенок. Она поздравила единственного сына с днем рождения.

"Сынок, будь жив-здоров. Поздравляю тебя с дипломом! Пусть мечты твои сбываются, пусть Аллах помогает тебе. Ты моя гордость. Проведи весело эти дни в Испании и на Мальте", - написала она.

"Лук оригинальный, давно не видела подобного", "Какая у нас красивая Меруерт ханым", "Вы забыли постареть! Всегда так цветите", "Поздравляем Нургису с дипломом и днем рождения!", "Такая молоденькая, я подумала, девочка молодая", "Вы всегда были особенной", - не поскупились на похвалу фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2149362-vsegda-byla-osobennoy-meruert-tusipbaeva-pokorila-fanatov-yarkim-letnim-obrazom/

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