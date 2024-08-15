"Выглядит на 18": Виктория Боня похвасталась фигурой и загаром в купальнике

44-летняя российская телеведущая Виктория Боня показала фигуру и бронзовый загар в купальнике. Теледива также сообщила фанатам новость о предстоящем путешествии, передает NUR.KZ.

"Мне выдалась возможность на следующей неделе сходить на Монблан. Боже, я хочу кричать от радости. Как вы уже знаете, я иду в сентябре на восьмитысячник в Гималаи, поэтому сходить сейчас на гору Монблан, которая высотой 4800 м, это тоже самое, что сходить на базовый лагерь горы Манаслу.

А это значит, что по прилете в Гималаи я уже буду адаптирована к высоте. Я очень много уделяю времени подготовке и поэтому очень надеюсь, что это восхождение поможет мне в моей подготовке к восьмитысячнику! Как думаете, у меня получится? А пока… у меня есть пару дней, чтобы понежиться на солнышке", - отметила она.

Подписчики пожелали ей удачи в опасном приключении, а также оценили ее внешность.

"18 лет, не больше, такая куколка", "Зачем делать пластику а потом еще так фотошопить?", "Красивая. Выглядит шикарно. Лет 18-20 максимум", "Красотка с прекрасной фигурой", "Королева", - отметили в Сети.