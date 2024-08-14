"Годы идут, а платья все короче": новый образ Жулдыз Абдукаримовой обсудили в Сети

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова устроила фотосессию на природе - она покрасовалась в коротком белом платье. Образ артистки обсудили в Сети, передает NUR.KZ.

По-настоящему летним получился свежий фотосет супруги Кайрата Нуртаса - она запечатлелась на фоне деревьев в нежном коротком платье белого цвета. В руках актриса держала букет цветов.

Мама четверых детей обратилась к родителям школьников с вопросом.

"До начала нового учебного года осталось две недели. Как проходит подготовка?" - написала Жулдыз под публикацией.

Комментарии под публикацией, однако, заполонили мнения о внешнем виде 36-летней актрисы - как положительные, так и не очень.

"Все хорошо, но возраст выдают руки", "Какая природа, и ты, Жулдыз, слилась с этой красотой. Ты - само совершенство, какая ты потрясающая", "Годы идут, а платья все короче", "Тебе будто 25", "Очень идет", - написали пользователи Казнета.