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"Годы идут, а платья все короче": новый образ Жулдыз Абдукаримовой обсудили в Сети

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Жулдыз Абдукаримова
Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова устроила фотосессию на природе - она покрасовалась в коротком белом платье. Образ артистки обсудили в Сети, передает NUR.KZ.

По-настоящему летним получился свежий фотосет супруги Кайрата Нуртаса - она запечатлелась на фоне деревьев в нежном коротком платье белого цвета. В руках актриса держала букет цветов.

Мама четверых детей обратилась к родителям школьников с вопросом.

"До начала нового учебного года осталось две недели. Как проходит подготовка?" - написала Жулдыз под публикацией.

Комментарии под публикацией, однако, заполонили мнения о внешнем виде 36-летней актрисы - как положительные, так и не очень.

"Все хорошо, но возраст выдают руки", "Какая природа, и ты, Жулдыз, слилась с этой красотой. Ты - само совершенство, какая ты потрясающая", "Годы идут, а платья все короче", "Тебе будто 25", "Очень идет", - написали пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2148969-gody-idut-a-platya-vse-koroche-novyy-obraz-zhuldyz-abdukarimovoy-obsudili-v-seti/

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