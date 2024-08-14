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"Сногсшибательная": Кэти Перри попозировала в сияющем платье с глубоким декольте

Опубликовано:

Кэти Перри
Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry

39-летняя американская певица Кэти Перри разместила в Instagram-аккаунте снимки в сияющем платье с глубоким вырезом. Смелый образ артистки оценили фанаты, передает NUR.KZ.

Глубокий вырез на сияющем платье, безупречный макияж, точеная фигура - 39-летняя Кэти Пэрри вновь свела с ума фанатов.

Фото, снятые во время морской прогулки на фоне водной глади и величественных гор, впечатлили поклонников ее творчества. Они признались ей в любви, оценив ее внешность и напомнив, как они любят ее песни.

Отметим, что у Кэти 206 млн подписчиков в Instagram. Новая публикация за короткое время набрала свыше 286 тысяч "лайков".

"Сногсшибательная", "Выдающаяся певица", "Королева, мы вас любим навеки", "Обожаю ваши песни", "Икона красоты", "Просто вау", - пишут ей комментарии в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2148909-snogsshibatelnaya-keti-perri-popozirovala-v-siyayushchem-plate-s-glubokim-dekolte/

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