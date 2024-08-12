"Для чего? Зачем?": фото 41-летней Ковальчук в бикини раскритиковали в Сети
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Бывшая солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук показала фигуру в мини-купальнике - фотографии 41-летней исполнительницы вызвали споры в Сети, передает NUR.KZ.
Певица поделилась фотографиями, на которых предстала в бикини темно-красного оттенка с тонкими завязками. Ковальчук отказалась от макияжа и распустила волосы.
"Мой шоколадный август", - подписала публикацию супруга певца Алексея Чумакова.
Многие пользователи Сети не оценили образ Ковальчук, о чем принялись писать под постом.
"Все классно, но для чего? Зачем?", "Так жалко Вас, все время что-то доказываете", "Ну что с Вами происходит, Юля?", "Мир потихоньку сходит с ума", - гласят комментарии.
Фанаты, однако, поддержали артистку.
"Вот как надо выглядеть, родив двоих детей", "Раздражающе хороша", "Юлечка, какая же Вы красотка", - высказались поклонники.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2147916-dlya-chego-zachem-foto-41-letney-kovalchuk-v-bikini-raskritikovali-v-seti/