"Для чего? Зачем?": фото 41-летней Ковальчук в бикини раскритиковали в Сети

Бывшая солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук показала фигуру в мини-купальнике - фотографии 41-летней исполнительницы вызвали споры в Сети, передает NUR.KZ.

Певица поделилась фотографиями, на которых предстала в бикини темно-красного оттенка с тонкими завязками. Ковальчук отказалась от макияжа и распустила волосы.

"Мой шоколадный август", - подписала публикацию супруга певца Алексея Чумакова.

Многие пользователи Сети не оценили образ Ковальчук, о чем принялись писать под постом.

"Все классно, но для чего? Зачем?", "Так жалко Вас, все время что-то доказываете", "Ну что с Вами происходит, Юля?", "Мир потихоньку сходит с ума", - гласят комментарии.

Фанаты, однако, поддержали артистку.

"Вот как надо выглядеть, родив двоих детей", "Раздражающе хороша", "Юлечка, какая же Вы красотка", - высказались поклонники.