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"Для чего? Зачем?": фото 41-летней Ковальчук в бикини раскритиковали в Сети

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Юлия Ковальчук
Юлия Ковальчук. Фото: instagram.com/juliakovalchuk

Бывшая солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук показала фигуру в мини-купальнике - фотографии 41-летней исполнительницы вызвали споры в Сети, передает NUR.KZ.

Певица поделилась фотографиями, на которых предстала в бикини темно-красного оттенка с тонкими завязками. Ковальчук отказалась от макияжа и распустила волосы.

"Мой шоколадный август", - подписала публикацию супруга певца Алексея Чумакова.

Многие пользователи Сети не оценили образ Ковальчук, о чем принялись писать под постом.

"Все классно, но для чего? Зачем?", "Так жалко Вас, все время что-то доказываете", "Ну что с Вами происходит, Юля?", "Мир потихоньку сходит с ума", - гласят комментарии.

Фанаты, однако, поддержали артистку.

"Вот как надо выглядеть, родив двоих детей", "Раздражающе хороша", "Юлечка, какая же Вы красотка", - высказались поклонники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2147916-dlya-chego-zachem-foto-41-letney-kovalchuk-v-bikini-raskritikovali-v-seti/

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