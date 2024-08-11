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Модель Жизель Бюндхен показала стройную фигуру в новой рекламе

Опубликовано:

Жизель Бюндхен
Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele

44-летняя бразильская супермодель Жизель Бюндхен в очередной раз поразила поклонников стройной фигурой, снявшись в новой рекламной фотосессии, передает NUR.KZ.

Супермодель из Бразилии Жизель Бюндхен стала лицом модного бренда по производству джинсовой одежды. Об этом бренд заявил на своей странице в Instagram и опубликовал видео со съемок Жизель.

На кадрах Жизель показала свою стройную фигуру, надев под костюм короткий топ.

На своей собственной странице в Instagram Жизель, которой в июле исполнилось 44 года, также радует подписчиков снимками в бикини.

Она призналась, что давно мечтала отдохнуть в национальном парке Бразилии Ленсойс-Мараньенсис и, наконец, осуществила задумку.

Фото с отдыха Жизель разбавляет профессиональными кадрами со съемок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2146980-model-zhizel-byundhen-pokazala-stroynuyu-figuru-v-novoy-reklame/

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